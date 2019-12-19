РИАМО - 19 дек. Пожарные потушили возгорание в дачном доме в деревне Красногорска, для этого привлекали более 10 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«19 декабря в 03:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, деревня Ивановское», - говорится в сообщении.

В 06:31 - пожар ликвидировали.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.

Кроме этого, в 06:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Чехов, поселок Новый быт, дом 10.

Дальнейшая информация уточняется.