РИАМО - 19 дек. Московский зоопарк подготовил праздничную программу мероприятий на новогодние праздники, с 25 декабря по 8 января посетителей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и тематические зооелки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В течение всех новогодних праздников можно будет любоваться обитателями зоосада, в том числе изучать поведение и образ жизни редких видов животных — азиатских львов и слонов, борнейских орангутанов и белых медведей, больших и малых панд. Кроме того, к Новому году мы подготовили праздничную программу», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В частности, гости могут посетить экскурсии «Даже страус и енот отмечают Новый год», посвященные жизни столичного зоопарка зимой. В сопровождении гида участники прогуляются по старой и новой территориям зоосада и увидят белых медведей, полярных волков, росомах, песцов, северных морских котиков, балтийских тюленей и других зверей.

На экскурсиях посетителям также расскажут, как в зоосаде зимуют теплолюбивые животные — азиатские слоны, большие панды, сетчатый жираф, зебры и другие.

Необычные факты из зимней жизни разных видов гости узнают на лекции «Снежные истории». Слушателям объяснят, какую роль играет зима в жизни обитателей зоопарка и их диких сородичей, а также как человек может помочь зверям перенести период холодов максимально комфортно.

На лекции «Лесное зимовье» внимание уделят тем зверям, которые наиболее активны зимой, на лекции «Загадки Севера» речь пойдет о необычных природных явлениях.

На новогодних зооелках гости смогут увидеть не только Деда Мороза и Снегурочку, но и таких персонажей, как Заяц, Лев и Мурена. Елки будут проходить в «Зоодепо» на новой территории зоопарка.

В предстоящие праздничные дни зоосад будет работать ежедневно. В последний день года, 31 декабря, зоопарк закроется на час раньше, так что побывать в гостях у животных можно будет с 09:00 до 15:00. С 1 по 8 января зоопарк будет открыт для посещения с 09:00 до 17:00. Кассы будут работать с 09:00 до 16:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию.