РИАМО - 19 дек. Небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, местами возможен порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, по области - плюс 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

«В Москве и области по медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии, эти условия крайне неблагоприятны и могут вызывать различные осложнения», - предупредили специалисты.