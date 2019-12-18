РИАМО - 18 дек. Мособлархитектура 19 декабря проведет проводит экскурсию по Зарайску для проектировщиков и архитекторов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В наших планах: экскурсия по городу с посещением водонапорной башни, посещение Зарайского кремля и музея-заповедника и другое. Участие – бесплатно. Регистрация – обязательна по адресу: proestate@proestate.ru», – говорится в сообщении.

В 2018 году Зарайск вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившегося по инициативе президента России Владимира Путина. Город получил грант в размере 50 миллионов рублей.

В городском округе ведется благоустройство различных общественных территорий. К примеру, благоустраивается историческая торговая площадь с прилегающей к ней наиболее сохранившейся исторической улицей Красноармейская до водонапорной башни.

Как провести зиму в Подмосковье>>