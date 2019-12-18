РИАМО - 18 дек. Сроки согласований при строительстве домов по программе реновации сократились почти в 1,5 раза — от момента проектирования до ввода жилого дома в эксплуатацию проходит в среднем не 5,9 года, а 3,5 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это стало возможно благодаря оптимизации процедур как на региональном, так и на федеральном уровнях.

«Часть процедур были укрупнены и регламентированы, что-то перенесли на этап разработки проекта планировки территории», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Сокращение сроков никак не повлияет на качество контроля со стороны органов власти, поэтому и на уровне реализации программы реновации оптимизация не скажется.

На федеральном уровне был оптимизирован порядок технологического подключения к сетям, сроки заключения договоров технологического подключения к сетям, регистрации прав и постановки на кадастровый учет земельных участков, многоквартирных жилых домов и жилых помещений.

На региональном уровне удалось добиться оптимизации процедур при проектировании объекта и разработки проекта планировки территории, а также другие процессы, в том числе связанные с выдачей градостроительного плана.

Программа реновации городского жилфонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир в 5173 домах.

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