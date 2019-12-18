РИАМО - 18 дек. С начала года на кадастровый учет в Московской области поставили 814 многоквартирных жилых домов, наибольшее число – в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«После постановки дома на кадастровый учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и, соответственно, пользоваться объектами социальной инфраструктуры «по прописке»: то есть, записывать детей в школы, детские сады и так далее», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Больше всего домов на кадастровый учет поставлено в Ленинском городском округе (284). Далее идет Домодедово (106) и Красногорск (64). Затем следуют Подольск (47), Одинцово (38), Балашиха (28), Люберцы (25), Мытищи (24), Химки (19) и Королев (16).