РИАМО - 18 дек. В доме правительства Московской области 19 декабря намерены подвести итоги регионального акселератора «Школа молодого предпринимателя», в ходе которого лучших участников ждут награды, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В онлайн этапе проекта приняли участие 400 человек, в результате конкурсного отбора на очное обучение попало лишь 120 участников. 19 декабря намерены наградить 20 самых успешных проектов и учеников школы.

«За полтора месяца участники акселератора не только получили новые знания по запуску и развитию своего бизнеса, но смогли пообщаться с многими предпринимателями, которые добились больших успехов. Так, своим опытом поделились Олег Сирота, который пригласил всех начинающих предпринимателей на свою ферму в Истре, и Александр Кравцов в ходе экскурсии по креатив-парку «Экспедиция», - сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также подчеркнул, что в процессе обучения некоторые участники акселератора смогли увеличить выручку до 30%.

Кроме подарков от партнеров программы, ее победители получат бесплатную поддержку развития бизнес-проекта — информационную кампанию, участие в федеральных выставка, в программе развития экспорта «Экспортный инкубатор» и многое другое.