РИАМО - 18 дек. В Московской области по 3,5 миллионам объектов недвижимости проведен пересчет кадастровой оценки в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В региональном парламенте прошел круглый стол, посвященный практике оспаривания государственной кадастровой оценки недвижимого имущества.

«В 2018 году была проведена кадастровая оценка 12,3 миллиона объектов. На сегодняшний день по 3,5 миллионам объектов был проведен пересчет оценки», – сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По его словам, Московская область стала единственным субъектом, где все услуги по оспариванию оценки переведены в электронный вид.

На портале государственных и муниципальных услуг через онлайн-сервис можно получить разъяснения, связанные с определением стоимости, подать декларацию о характеристиках объектов недвижимости, подать заявление об исправлении ошибок.

Замминистра отметил, что при министерстве была создана комиссия по рассмотрению споров. В 2019 году в нее подано 846 заявлений об оспаривании, из которых 363 решено положительно.

Всего на сегодняшний день в ЦУР, комиссии, суды, поступило 19552 обращения, из них положительно решено 9379.