РИАМО - 18 дек. В текущем году в Московской области выписали штрафы на общую сумму порядка 60 миллионов рублей за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Правообладатели земельных участков в Подмосковье обязаны уничтожать борщевик Сосновского. В противном случае нарушители штрафуются. У нас с начала года вынесено более 58 миллионов рублей штрафов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Больше всего штрафов выписано в городских округах Клин (около 21 миллиона рублей), Солнечногорск (более 11 миллионов рублей), Истра (более 5 миллионов рублей), Химки (4,7 миллиона рублей), Рузский (более 3,5 миллионов рублей), Дмитровский (3,4 миллиона рублей) и Егорьевск (2 миллиона рублей).

Министр уточнил, что за этот года от борщевика обработано 32 тысячи региональных земель. Из них 13 тысяч гектаров – это государственные земли, 19 тысяч гектаров – частные.

В ноябре 2018 года был принят закон, по которому владелец земли, заросшей борщевиком, может быть оштрафован. Разин напомнил, что штраф для физлиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.