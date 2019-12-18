РИАМО - 18 дек. Сведения в отношении ООО «Альбатрос-групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушений условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФКУ комбинат «Лесной» Федерального агентства по государственным резервам в отношении ООО «Альбатрос-групп».

«Учреждение заключило с обществом контракт на услуги по стирке постельных принадлежностей и белья. В связи с нарушением ООО «Альбатрос-групп» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Альбатрос-групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.