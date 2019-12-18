РИАМО - 18 дек. Штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства назначили правообладателю земли площадью 15,8 гектара в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Собственник 28 земельных участков, предназначенных для комплексного освоения и жилищного строительства, не вел соответствующей деятельности. Это подтвердилось в результате проверки муниципального земельного контроля. Юрлицо привлечено к административной ответственности», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В городском округе Ступино с начала года прошли проверки 472 земельных участков и наложено 1,8 миллиона рублей штрафов.