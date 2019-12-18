РИАМО - 18 дек. Показательные выступления и спортивные мастер-классы пройду на площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», на Тверской улице проводить тренировки будут более сотни спортсменов, там пройдет хайлайн-шоу и покажут воздушно-акробатические номера, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На Тверской улице с 31 декабря по 5 января развлекать гостей и проводить тренировки будут более сотни спортсменов. На площадках в самом центре города установят шесть больших спортивных объектов: хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, сити-спот (уникальная конструкция для отработки трюков на сноуборде), площадку для мотошоу и удивительные «космические качели», – говорится в сообщении.

За один час в мастер-классах на Тверской улице смогут поучаствовать 1,2 тысячи человек.

На новогодних каникулах в центре столицы выступят профессиональные хайлайнеры, которые будут показывать трюки на высоте крыш домов Тверской улицы. Также гимнасты покажут воздушно-акробатические номера на уникальном снаряде – «космических качелях» с размахом 4 метра.

Шоу каскадеров-мотоциклистов, которые катаются на большой скорости, удивит всех гостей фестиваля. Для детей от трех до шести лет организуют сноуборд-парк на улице Охотный ряд с небольшими горками.

«Дети до 12 лет смогут от души повеселиться и в парке для катания на тюбингах, который установят по адресу: улица Тверская, дом №6, строение 7. В этом же парке профессиональные сноубордисты будут показывать стильные и яркие трюки – в начале каждого часа», – добавляется в материале.

31 декабря с 14:00 до 15:00 на Новом Арбате любителей сноуборда приглашают на встречу с самым известным российским райдером, одним из сильнейших сноубордистов мира Денисом Леонтьевым.