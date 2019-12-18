РИАМО - 18 дек. С начала года в Подмосковье отремонтировали свыше 14 тысяч подъездов в многоквартирных домах по губернаторской программе «Мой подъезд», говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов на 2019 год отмечается в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Подольск, Мытищи и Балашиха. Всего до конца текущего года запланировано отремонтировать не менее 14,5 тысяч подъездов», – говорится в сообщении.

Все ремонтные работы, которые планируются проводить, согласовываются с жителями домов. В ходе обсуждений им на выбор предлагаются более 20 видов различных услуг.

«В настоящее время программа реализована уже более чем на 97%. До конца года она будет реализована полностью. <…> В 2020 году эта работа будет продолжена», – отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За четыре года реализации губернаторской программы «Мой подъезд» будет отремонтировано более 83 тысячи подъездов.