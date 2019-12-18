РИАМО - 18 дек. Электронный магазин Московской области способствует обеспечению государственных и муниципальных нужд, а также обеспечивает эффективности осуществления закупок, зарегистрироваться в нем поставщику очень просто, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике.

«Регистрация поставщиков в электронном магазине Московской области осуществляется путем заполнения формы регистрации в интернете по ссылке», – говорится в сообщении.

Поставщику нужно лишь будет предоставить сертификат ключа проверки электронной подписи, который планируется использовать в электронном магазине Московской области.

Электронный магазин является подсистемой Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, которая способствует автоматизации процесса осуществления заказчиками закупок у единственного поставщика.