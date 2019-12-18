РИАМО - 18 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 21 декабря откроются веревочный парк для малышей и спортивная станция Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В сосновой роще «Лазутинки» пройдет открытие веревочного парка для малышей. Ведущей мероприятия будет Мирослава Карпович – та самая Маша из сериала «Папины дочки». В программе запланированы игры и выступление Деда Мороза и Снегурочки», – говорится в сообщении.

Также в этот день состоится еще одно открытие – спортивной резиденции Деда Мороза. Она будет работать каждый день с 21 декабря до 30 декабря. Посетителей ожидает большое количество сюрпризов.

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