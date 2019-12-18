РИАМО - 18 дек. Новый автомобильный завод Mercedes‑Benz в городском округе Солнечногорск предоставил 1 тысячу рабочих мест, продолжается активный набор сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области.

Строительство нового завода немецкого автопроизводителя площадью 85 гектаров на территории индустриального парка «Есипово» началось в 2017 году. Концерн инвестировал более 15 миллиардов рублей для организации производства с современными и инновационными технологиями. Предприятие открылось 3 апреля 2019 года. Первый автомобиль сошел с конвейера 6 мая.

«Завод легковых автомобилей предоставил 1 тысячу рабочих мест. В настоящее время проводится активный набор офисного и производственного персонала на завод», – говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется сотрудникам и их компетенциям. Работникам оказывают постоянную поддержку посредством организации эргономичных рабочих мест и их разумной автоматизации.