РИАМО - 18 дек. Рузский районный краеведческий музей совместно с центром соцобеспечения 19 декабря проведут бесплатную музейную елку для детей с ограниченными возможностями, к ребятам в гости приедут четвероногие гости из «Трогательного зоопарка оленей», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Для детей проведут красочное анимационное представление. Можно будет погладить настоящих живых оленей с местной оленьей фермы», – отмечается в материале.

«Трогательный зоопарк оленей» создан для того, чтобы дать возможность наблюдать животных в среде обитания максимально приближенной к естественной. Отсутствие барьеров и атмосфера зоопарка позволяет максимально приблизиться к животным, привыкшим к присутствию людей.

Детям и взрослым дается возможность погладить и покормить ягнят, сделать красивые фотографии и даже попить чай прямо в лесу в компании оленей из настоящего самовара. Проводятся познавательные экскурсии, объяснения и примеры из жизни животных. В зоопарке содержатся: пятнистые олени, сирийский олень, горные козлы с козлятами, енот, аисты, фазаны и другие птицы.

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