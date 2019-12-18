РИАМО - 18 дек. На подстанции «Горенки» восточного филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») прошло антитеррористическое учение для усиления мер безопасности энергообъектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подобные профилактические меры направлены на обеспечение стабильного функционирования объектов электросетевого комплекса. <…> Согласно замыслу учения, неизвестными лицами совершено несанкционированное проникновение на охраняемую территорию подстанции», – говорится в сообщении.

В рамках учений охранник с помощью видеонаблюдения и сигнализации выявил проникновение и направление перемещения «нарушителей». Он с помощью кнопки сигнализации передал сигнал тревоги на пульт Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, по телефону доложил о факте проникновения на подстанцию в дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское», дежурному диспетчеру и в управление безопасности ВЭС.

Наряд Росгвардии оперативно прибыл на место и задержал «нарушителей».

«По итогам проведенного учения выработаны предложения по совершенствованию антитеррористической защищенности энергообъекта, подготовки сотрудников охраны и оперативного персонала филиала к действиям при осложнении оперативной обстановки», – уточняется в материале.

В рамках мероприятия отработаны совместные действия охраны и дежурного персонала объекта с подразделениями Росгвардии по пресечению угрозы безопасности и устойчивому функционированию энергообъекта.