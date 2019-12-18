РИАМО - 18 дек. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов выступил с инициативой запрета продажи снюсов и других никотиносодержащих смесей в магазинах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Он отметил, что снюс, представляющий собой измельченный табак, запрещен к продаже с 2015 года. Речь идет о его аналогах, наводнивших прилавки магазинов вслед за введением запрета. Аналоговые продукты, имитирующие табак и содержащие высокие дозы никотина, наносят тяжелый вред здоровью взрослого человека, а для детского организма они смертельно опасны.

«Считаю целесообразным провести работу с торговыми сетями и магазинами города Москвы. Для этого направил депутатский запрос на имя руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. В запросе предлагаю департаменту добиться изъятия из продажи аналогов снюса, всех никотиносодержащих смесей до вступления в силу федерального закона о запрете их продажи», – сказал Щитов.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Снюс запрещен в большинстве стран Европы. Снюс содержит очень высокую концентрацию никотина: от 40 до 80 миллиграммов (для сравнения, в сигарете – 10-15 миллиграммов).

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила в поддержку инициативы запрета продажи снюса и других никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, а также предложила ввести уголовное ответственность для продавцов данной продукции.