РИАМО - 18 дек. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» развернута реконструкция входного флигеля в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

На реализацию работ по реконструкции выделили более 12 миллионов рублей. Планируется, что работы будут завершены до конца года.

«Проект реконструкции предусматривает расширение площади существующего одноэтажного здания служебного флигеля, где размещены кассы музея для посетителей, сувенирный магазин, музейно-информационный центр, служебные помещения за счет возведения второго этажа», – говорится в сообщении.

Все это повысит пропускную способность музейного комплекса, а также обеспечит новый уровень комфорта для посетителей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Также в рамках программы «Культура Подмосковья» выделено более 600 тысяч рублей на замену газового оборудования в филиале музея «Мелихово» – в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское». Работы планируются к завершению до конца года.