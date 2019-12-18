РИАМО - 18 дек. По итогам переговоров Rambler Group и стриминговый сервис Twitch урегулировали спор о прекращении незаконного размещения матчей английской премьер-лиги, права на который в стране принадлежат Рамблеру, сообщает Газета.ru.

Летом Rambler Group подала иск к Twitch о прекращении пиратского размещения матчей, права на которые эксклюзивно принадлежат компании, и о выплате компенсации. Затем компании решили провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий.

«Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для холдинга, был отстранен. В результате переговоров Rambler Group и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Документ не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск», – говорится в сообщении.

Также видеохостинг предоставил Rambler инструменты, которые необходимы в борьбе с незаконными трансляциями.

«Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог», – отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.