РИАМО - 18 дек. Пародист и телеведущий Максим Галкин рассказал, что установил в своем замке в деревне Грязь бронзовую антикварную дверь с аметистами, бирюзой, сердоликом и гранатами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Артист подчеркнул, что он считает дом, построенный по типовому проекту, скучным.

«Поэтому я построил нечто, что развлекло меня в процессе строительства», — сказал Галкин в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Установленная дверь – это уменьшенная копия дверей Флорентийского баптистерия. На внутренней стороне новой двери Галкин разместил приобретенные в Париже эмали, на которых изображены библейские сюжеты. Над дверью он работал вместе с художником Артемом Степаняном.

«Мы взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом, небольшими гранатами», — сказал Галкин.