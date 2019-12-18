РИАМО - 18 дек. С начала текущего года депутаты Государственной думы РФ приняли свыше 500 различных законов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы завершаем работу в этом году. До конца сегодняшнего пленарного заседания нам предстоит рассмотреть 29 законопроектов в третьем чтении, один – во втором чтении», – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, осенняя сессия у Госдумы – самая короткая, но с учетом заседания в среду число принятых в этот период законов может составить свыше 200.

«Всего за уходящий 2019 год – 530 законов», – подытожил Володин.