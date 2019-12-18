РИАМО - 18 дек. Первой открытой в этом зимнем сезоне в Центральном федеральном округе лыжной трассой стала трасса спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

Ее общая протяженность составляет 17 километров. Из-за неблагоприятных погодных условий на данный момент для катания доступны лишь 1,5 километра трассы.

«Лыжная трасса спортшколы «Истина» – это прекрасный спортивный курорт. Наряду с любителями здесь регулярно тренируются и олимпийские чемпионы по зимним видам спорта, включая лыжные гонки», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Часть трассы работает благодаря искусственному оснежению с помощью специальной системы. На трассе и в стартовом городке установлено современное освещение. Гостям доступна парковка

«Несмотря на позднее наступление климатической зимы, трасса уже несколько недель принимает всех любителей катания на лыжах, а ее надлежащее состояние поддерживают специальные ратраки, снегоходы и система искусственного оснежения. Кроме того, на трассе расположены раздевалки и пункты подготовки лыж, что делает пользование данным объектом еще более комфортным»», – добавил Терюшков.

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