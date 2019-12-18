РИАМО - 18 дек. Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах ждет масштабная реставрация, которую планируется завершить к 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Архитектурную концепцию зданий Дворца и территории парка разработало российское бюро Kleinewelt Architekten. Генеральным проектировщиком объекта является Росреставрация.

«Дворец пионеров станет лучшим в России и мире детским центром дополнительного образования, науки, искусства и спорта, доступным для каждого столичного школьника. Работы будут проводиться максимально деликатно, и не помешают образовательному процессу», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Предусмотрено размещение лабораторий и мастерских с высокотехнологичным оборудованием, а также необходимых условий для инклюзивного обучения. Кроме того, проведут благоустройство прилегающего парка и ландшафтные работы.

Дворец пионеров на Воробьевых горах был открыт в 1962 году. Сегодня он является частью образовательного комплекса «Воробьевы горы» – крупнейшего в России учреждения дополнительного образования. Помимо Дворца пионеров в комплекс входят 10 центров допобразования.