РИАМО - 18 дек. В торгово-развлекательном центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках 19 декабря состоится торжественное открытие одной из самых больших зон кафе и ресторанов в регионе – «Вкусный бульвар», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Открытие «Вкусного бульвара», общая площадь которого составила 5 тысяч квадратных метров, это не только новые посадочные места для жителей Московской области, но и пространство для встреч и проведения культурного досуга. Вне зависимости от стиля жизни, гастрономических предпочтений и уровня дохода каждый посетитель здесь найдет что-то свое», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В проекте используются естественные формы, вдохновленные скандинавской природой, применяются экоматериалы и большое количество светового оборудования. Оно имеет различные сценарии в зависимости от времени суток. Таким образом создается уникальная атмосфера, напоминающая лесную лужайку.

На одной площадке объединятся несколько гастрономических концепций: легкая и здоровая еда, национальные кухни, кафе и кондитерские, специальное детское меню и детские зоны в ресторанах, а также кулинарные проекты.

Важной особенностью концепции «Вкусного бульвара» является социокультурная составляющая – гостей по выходным ждут лекции, мастер-классы и живая музыка.

На площадке «Вкусного бульвара» будут представлены: «Чайхона №1», Eat Georgian, Dim sum, «Таксим», «Ким Рамен», Il Patio, «Ливан Хауз», «Теремок», Fridays, Kuzina, «Cуши-Сан», «Хороший ресторан», «Шоколадница», Ciao Pizza, BB&Burgers.

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