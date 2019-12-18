РИАМО – 18 дек. Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов и опубликовали снимки неизвестных мужчин с камерами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото родственники артистки выложили в соцсети Instagram, где обвинили запечатленных мужчин в спекуляции на теме здоровья актрисы.

«На первой фотографии изображен мужчина с телефоном, явно готовящийся что-то снимать. На двух других – человек с профессиональной камерой, который снимает больницу, где, предположительно, лечится Заворотнюк», – говорится в сообщении.

Близкие актрисы также рассказали, что сотрудники СМИ пытаются подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии Заворотнюк.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Ее близкие сначала отказывались комментировать какую-либо информацию, однако затем подтвердили, что она действительно больна, опровергнув все слухи о ее тяжелом состоянии.