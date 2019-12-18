РИАМО - 18 дек. С 1 июня 2019 года информационный портал объектов долевого строительство Московской области посетили более 20 тысяч граждан, они зашли на 90 тысяч страниц, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Максимум визитов совершили жители Балашихи, Подольска, Красногорска, Мытищ, Химок, Коломны, Домодедова и Одинцова.

«Каждый жилой дом в Московской области находится на контроле правительства региона. Сейчас жители имеют возможность в реальном времени следить за строительством 1809 многоквартирных домов», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

На портале каждый житель в режиме онлайн может следить за интересующим его объектом. Все многоквартирные дома с договорами долевого участия занесены на портал. Информация о каждом объекте доступна для всех дольщиков Московской области, как для категории «обманутых», так и для тех, чей дом строится в графике.

В планах министерства − вывести на портал все строящиеся в регионе объекты социальной инфраструктуры. Сейчас на портале уже доступны данные о школах, детских садах, поликлиниках, которые достались региону от «Урбан Групп» и СУ-155.

«Мы хотим, чтобы каждый житель Подмосковья имел доступ к актуальной и достоверной информации о строительстве каждой школы, садика, поликлиники или спортивного центра, − заключила Федотова.