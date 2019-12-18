РИАМО - 18 дек. Для того, чтобы осмотреть объект аукциона, организатором которого является комитет по конкурентной политике Московской области, необходимо направить запрос, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Запрос нужно направить на адрес электронной почты (torgi@rctmo.ru) и указать ряд данных. Тема письма: запрос на осмотр земельного участка; ФИО лица, уполномоченного на осмотр земельного участка или его представителя; адрес электронной почты, контактный телефон; дата аукциона, номер аукциона; кадастровый номер земельного участка; местоположение (адрес) земельного участка.

«В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения организатор аукциона оформит «смотровое письмо» и направит его по электронному адресу, указанному в обращении», – говорится в сообщении.