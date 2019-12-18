РИАМО - 18 дек. На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня в 20:00 столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса», – говорится в сообщении.

Теперь этот показатель является новым рекордом для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений в Москве.

Пик потепления ожидается в городе в ночь на 19 декабря: температура может подняться до плюс 6 градусов.

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