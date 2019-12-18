РИАМО - 18 дек. В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа завершили реконструкцию здания бывшего детского сада с перепрофилированием в поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Объект незавершенного строительства располагался на улице Коммунистическая, 7, на земельном участке общей площадью чуть более 7,8 тысячи квадратных метров.

«В рамках проведения мероприятий по ликвидации объектов незавершенного строительства было принято решение о завершении затянувшихся работ по реконструкции здания бывшего детского сада с перепрофилированием в объект здравоохранения. <…> В настоящий момент реконструктивные работы завершены. Площадь здания поликлиники составляет порядка 1 тысячи квадратных метров», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Кроме того, в декабре этого года министерство жилищной политики региона выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в связи с чем снят статус объекта незавершенного строительства. Прилегающую территорию поликлиники благоустроили: выполнены работы по устройству парковок и тротуаров, также организована объездная дорога.

За два года на территории Орехово-Зуевского округа выявили 46 объектов незавершенного строительства, из них 12 самовольных построек. На сегодняшний день снесли и привели в соответствие 14 объектов, что составляет 30% от общего количества.