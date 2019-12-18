РИАМО - 18 дек. В текущем году сотрудники подмосковной Росгвардии выявили 36 лиц, находившихся в федеральном розыске, изъяли более 1 тысячи боеприпасов и свыше 11 килограммов взрывчатых веществ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В ГУ Росгвардии по Московской области подвели итоги работы за текущий год. Отмечено, что особые усилия были сосредоточены на обеспечении безопасности при проведении крупных мероприятий, например, МАКС-2019, военно-технического форума «Армия-2019», Дельфийских игр и других.

«В отношении правонарушителей, доставленных росгвардейцами в органы внутренних дел Подмосковья, возбуждено более 200 уголовных дел, составлено порядка 10 тысяч протоколов об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Также были выявлены 36 человек, которые находились в федеральном розыске. Пресечено порядка 2 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества.

Росгвардейцы при проведении спецмероприятий изъяли из незаконного оборота свыше тысячи боеприпасов, около 30 единиц огнестрельного оружия и более 11 килограммов взрывчатых веществ.

В текущем году сотрудники силового ведомства провели свыше 170 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. В результате выявленных нарушений составлено более 15 тысяч административных протоколов, а еще изъято порядка 6 тысяч единиц оружия, аннулировано 348 лицензий и разрешений.