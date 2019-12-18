РИАМО - 18 дек. Врачи выяснили, какие три продукта предотвращают появление и развитие онкозаболеваний и могут быть использованы для профилактики рака, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Одним из таких продуктов является какао, в составе которого содержится большое количество антиоксидантов. Специалисты настаивают на том, что употреблять продукт нужно сырым, так как при обработке он может потерять часть своих целебных свойств», – говорится в сообщении.

Также врачи рекомендуют употреблять в рационе брокколи. В этом продукте много сульфорафана, именно из-за него брокколи считают убийцей раковых клеток. Кроме того, данное вещество содержится в шпинате, в цветной и брюссельской капусте.

Богатая антиоксидантами чуфа (тигровый орех или земляной миндаль) является третьим продуктов, защищающим от рака. В 28 граммах ореха – 278% суточной нормы витамина Е.