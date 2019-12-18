РИАМО - 18 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте» три пары билетов на спектакль «Домовой в витрине», который пройдет с 21 декабря по 10 января на сцене Дома культуры ВДНХ.

Пользователям для участия в конкурсе нужно подписаться на аккаунт «РИАМО в Подмосковье», а также сделать репост конкурсного сообщения. Победителей выберут случайным образом 26 декабря.

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