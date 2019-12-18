РИАМО - 18 дек. Таможенники аэропорта Домодедово пресекли две попытки контрабанды ювелирных украшений из Баку на сумму свыше 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Изделия обнаружили при досмотре багажа и ручной клади двух гражданок Киргизии, прибывших рейсом из Баку. Женщины прошли через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у них товаров для декларирования.

«Пассажирки везли ювелирные изделия со вставками из драгоценных камней, рыночная стоимость которых на внутреннем рынке РФ составила более 2,7 миллиона и 2,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро.