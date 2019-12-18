РИАМО - 18 дек. На территории особой экономической зоны «Дубна» возведут завод по выпуску блочно-модульных установок тепловой и электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам Московской области поддержал бизнес-план ООО НПО «МКС Групп», которая планирует разрабатывать и производить на территории ОЭЗ «Дубна» блочно-модульное и узловое оборудования для автономных источников электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых и дизельных генераторных установок», – говорится в сообщении.

Предприятие построят на правобережной площадке зоны в течении пяти лет. Площадь первой очереди производственного комплекса составит 3250 квадратных метров, его планируют завершить через 2,5 года. Всего таких очередей будет четыре, а общая площадь предприятия составит 13 тысяч квадратных метров.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, объем инвестиций в проект превысит 789 миллионов рублей. На производстве будет создано около 150 рабочих мест.

«Продукция резидента обеспечит качественное и высокоэффективное энергоснабжение потребителей, среди которых предприятия горно-обогатительной и золотодобывающей промышленности, а также пищевого и государственного секторов», – отметил Хромов.

Он добавил, что компания уже заключила соглашение о сотрудничестве в области НИОКР с инжиниринговым центром «Автономная энергетика» по реализации совместных проектов в области альтернативной и автономной энергетики в различных регионах России, в том числе на отдаленных и арктических территориях.