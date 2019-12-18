РИАМО - 18 дек. На новый режим работы переходит с 21 декабря популярный у москвичей Дворец бракосочетания №1, он будет работать с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья, пожениться в нем можно будет и ночью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом в будние дне дворец будет работать в привычном режиме — с 9:00 до 18:00 без перерывов. Вместе с Дворцом бракосочетания №1 на такой же график работы переходит также дворец №3. Остальные отделы ЗАГС Москвы будут открыты со вторника по субботу с 9:00 до 18:00.

Это далеко не единственные изменения, которые ждут ЗАГСы столицы. Так, в 2020 году введут дресс-код для работников. Теперь сотрудники ЗАГС должны будут проводить церемонии в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

«Кроме того, посетители загсов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой», — поделилась начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Выставки будут работать весь 2020 год. Будущие молодожены смогут увидеть интерьеры площадок для заключения брака и узнать, как проходит регистрация. Всего в столице насчитывается 30 необычных мест для проведения свадьбы.