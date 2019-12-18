РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина начал работать очаг, возле которого можно согреться, а также установили самовар с бесплатным чаем, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина в зоне торгово-ярмарочной площадки установили столики, новогоднюю иллюминацию, красивый очаг с настоящим пламенем и большой самовар с заварным бесплатным горячим чаем», - говорится в сообщении.

Жителей Подольска приглашают попить чай и полюбоваться искрами живого огня.

В парке Талалихина для жителей и гостей Подольска подготовили программу встречи Нового года. Она будет идти в парке с 12:00 до 02:00 1 января.

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