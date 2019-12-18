РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В среду вечером на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 8,8 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону области. Пробка начинается от станции метро «Котельники» и продолжается до поселка Чкалово. Это расстояние можно проехать за 27 минут.

Пробки образовались также на Октябрьском и Комсомольском проспектах, на улицах Смирновская, Кирова, Волковская.