РИАМО - 18 дек. В Подмосковье завершили строительство двух подъездных дорог к крупнейшим предприятиям в регионе – мясокомбинату «Черкизово» в Кашире и терминально-логистическому центру «Восточный» в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До «Черкизова» построена дорога Ледово – Труфаново – Железня протяженностью 1,5 километра. Ее перспективная пропускная способность составляет порядка 5 тысяч автомобилей.

«Новая автодорога позволит обеспечить транспортную доступность мясокомбината, который недавно открылся после реконструкции и считается одним из крупнейших предприятий в Европе», – отмечается в материале.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире, которые обеспечат в перспективе порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Также завершено строительство новой дороги от Носовихинского шоссе до терминально-логистического центра «Восточный». Общая протяженность двухполосной дороги составила порядка 1,2 километра.

«Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров Подмосковья и разместится на площади более 100 гектаров. Реализация проекта к 2020 году позволит принимать по железной дороге 600 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год назначением в Московский транспортный узел. Предполагается, что в перспективе на ТЛЦ будет обеспечено 8 тысяч рабочих мест.