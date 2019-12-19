РИАМО - 19 дек. Московская областная дума закроет осеннюю сессию в четверг на последнем в этом году пленарном заседании, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Среди основных вопросов – проекты законов о бесплатном предоставлении участков многодетным семьям, о розничной продаже алкогольной продукции, о развитии пчеловодства и другие. Кроме того, будут рассмотрены две наши законодательные инициативы – хотим предложить коллегам из Госдумы внести изменения в федеральные законы «О ветеранах» и «Об электроэнергетике», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, он отметил, что на 103-м по счету пленарном заседании областной думы обсудят планы на работу в январе-марте будущего года.