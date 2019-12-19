РИАМО - 19 дек. В четверг в 12:00 начнется ежегодная большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

На мероприятия аккредитовали почти 1,9 тысячи корреспондентов, операторов, фотографов, техников и продюсеров.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году, они проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году году пресс-конференция главы государства шла почти четыре часа, на нее были аккредитованы более 1,7 тысячи журналистов.