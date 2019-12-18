РИАМО - 18 дек. В Подмосковье на предстоящих выходных зажгут главные новогодние елки в Озерах, Шатуре, Красногорске, Черноголовке, Орехово-Зуеве, Подольске и Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В минувшие выходные прошли праздничные мероприятия по случаю открытия главных новогодних елок в Коломне, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Пушкине», – говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 13 декабря, на Советской площади Коломны состоялась торжественная церемония открытия главной новогодней елки Коломенского округа. Мероприятие прошло в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». В этот же день на главной площади Солнечногорска прошла официальная церемония открытия рождественской ярмарки и городской елки.

Торжественное открытие главной новогодней елки Сергиево-Посадского округа состоялось 14 декабря на Советской площади Сергиева Посада. Старт праздничным торжествам в Пушкинском округе дало зажжение 14 декабря главной елки на Советской площади. В Серпухове «Зиму в Подмосковье» встречали 14 и 15 декабря. Для взрослых и детей здесь подготовили обширную праздничную программу.

Открытие главной городской елки в Озерах состоится 20 декабря. Культработники и молодежные организации подготовили для горожан развлекательную программу, которая подарит всем пришедшим хорошее настроение. На площади Ленина в Шатуре 20 декабря также пройдет церемония зажжения главной городской елки.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» на площади ДК «Подмосковье» в Красногорске 20 декабря состоятся открытие праздничной ярмарки, парад Дедов Морозов, зажжение «Звездного неба» и запуск фонтана из фейерверков. 23 декабря в Красногорске откроется II Международный фестиваль «Рождественская звезда».

В Черноголовке 21 декабря проведут праздник по случаю зажжения главной елочки городского округа. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве 21 декабря состоится открытие парка, запланированы игры и конкурсы, а также открытие креативной выставки «Елочные фантазии».

Открытие городской елки в Жуковском состоится 22 декабря на Центральной площади. В программе - игры и конкурсы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов.

Главную елку городского округа Подольск зажгут 22 декабря в сквере Поколений города Подольска. Пришедших на праздник ждут игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, встреча со сказочными героями и персонажами из любимых мультфильмов. Любой желающий сможет стать участником конкурса на лучший образ героя российского мультфильма и принять участие в костюмированном Мультпараде.

Кроме того, 23 декабря в Волоколамске откроют главную елку Волоколамского городского округа, а в Протвине 25 декабря пройдет официальная встреча Деда Мороза.

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