РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Огнеборцы эвакуировали 6 человек из задымленного помещения во время пожара в квартире на улице Володи Дубинина в Подольске, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 04:55 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Володи Дубинина, дом №12. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-258, ПЧ-309, ПСО-17. На момент прибытия ПЧ-258 происходило задымление в первом подъезде жилого дома.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из задымленного помещения пожарными подразделениями были эвакуированы шесть человек. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 05:11 пожар удалось локализовать, а 05:22 ликвидировать загорание. Пострадавших на пожаре нет», – говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел телевизор, обгорела мебельная стенка, закоптились стены и потолок на площади три квадратных метра.

На месте работали пять единиц техники и 19 человек личного состава.