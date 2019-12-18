РИАМО - 18 дек. Акция «Месяц безопасного интернета» состоялась в более чем 1,5 тысячах образовательных учреждений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Уроки по безопасности в интернете и социальных сетях были организованы в школах (свыше 1,4 тысячи учреждений), колледжах и вузах (свыше 100 площадок)», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Всего в мероприятиях приняли участие более 600 тысяч человек. Большая часть участников – порядка 520 тысяч – школьники. Свыше 40 тысяч – студенты колледжей, а более 2 тысяч – студенты вузов.

«В период развития интернета и социальных сетей тема безопасности очень актуальна. Ребята с удовольствием выслушали экспертов и задали им вопросы. Безусловно, такие тематические мероприятия необходимо проводить регулярно. Мир меняется, информационное пространство развивается, и всем нам следует знать, как обезопасить себя в новой среде», – отметила Каклюгина.

Акцию организовали специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.