РИАМО - 18 дек. В московском аэропорту Домодедово задержали порядка 40 граждан Израиля, о причинах произошедшего неизвестно, сообщает «Интерфакс».

«Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», – сказал представитель израильского посольства в столице.

Он также уточнил, что за 11 месяцев этого года более чем 5,5 тысяч туристам из России было отказано во въезде в Израиль.

В посольстве не стали комментировать вопрос о том, не является ли задержание израильтян ответной мерой российской стороны.