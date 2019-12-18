РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Двухэтажный деревянный дом сгорел в СНТ в микрорайоне Климовск Подольска, огонь повредил два соседних дома, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 01:18 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: микрорайон Климовск, территория СНТ №8 около Бережковского проезда. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, СПСЧ-15, ПСЧ-258, ПСП-257.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходило открытое горение по всей площади двухэтажного деревянного дома №6. Создавалась угроза двум соседним домам №5 на расстоянии шести метров и №7 на расстоянии десяти метров. В 01:56 локализовали пожар, в 02:04 ликвидировали открытое горение, в 04:23 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В результате пожара выгорел двухэтажный деревянный дом №6 по всей площади вместе с имуществом, у рядом стоящего дома №7 от воздействия температуры лопнули стекла, закоптились стены дома. У дома №5 оплавился сайдинг у входной двери, треснули окна от воздействия температуры, оплавилась нижняя часть обшивки крыши на площади 2 квадратных метра.

На месте работали пять единиц техники и 16 человек личного состава.