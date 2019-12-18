РИАМО – 18 дек. Президент России Владимир Путин готов ответить на вопрос о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова в рамках большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится 19 декабря, сообщает Газета.ru.

«Если последует вопрос, он, разумеется, ответит. Он не раз уже демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более сам формат пресс-конференции – это абсолютно свободное общение», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс и 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.

После скандала с задержанием Голунова Путин подписал указ об увольнении генерала полиции Андрея Пучкова, который возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы, а также начальника управления по незаконному обороту наркотиков столичного главка МВД России, генерала полиции Юрия Девяткина.