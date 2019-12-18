РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Студентам Балашихинского техникума рассказали о военных действиях в Афганистане в ходе патриотического мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Урок патриотического воспитания провели в среду на базе Балашихинского техникума. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, председатель общественного совета Сергей Яковлев, ветераны группы «Вымпел» и молодежно-досуговый центр «Семья». Главная цель акции – воспитание у молодежи патриотизма, формирование законопослушного поведения и активной гражданской позиции.

«В рамках мероприятия ветеран, участник боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Рустам Турсункулов рассказал ребятам о событиях, происходивших во время несения службы в Афганистане; о подвигах и о мужестве земляков-солдат; боевых наградах и взаимоотношениях с товарищами по службе; о том, что уроки прошлого нельзя забывать, необходимо хранить память о героях – солдатах, которые отдали свои жизни при выполнении своего служебного долга», – говорится в сообщении.

В ходе встречи стражи порядка также рассказали студентам техникума о нормах административного и уголовного законодательства РФ, об ответственности за нарушения, о правилах безопасности на улице, дома, в общественных местах, поговорили о вреде табакокурения и употреблении алкоголя.

В завершение встречи студенты поблагодарили гостей за познавательную встречу, задали интересующие их вопросы и сделали общее фото на память.