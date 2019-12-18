РИАМО – 18 дек. После свадьбы с 74-летним сатириком Евгением Петросяном его 30-летняя супруга Татьяна Брухунова решила оставить свою девичью фамилию, сообщает kp.ru.

Брухунова родом из Тулы. Она начинала как системный администратор на сайте бывшей жены Петросяна Елены Степаненко, а сейчас девушка - правая рука сатирика и директор его театра.

«Они поженились в начале декабря. Просто расписались в Кутузовском ЗАГСе и все», - рассказал друг Петросяна.

Как добавили друзья пары, молодая жена мечтает родить сатирику ребенка. Степаненко, которая прожила с Петросяном 33 года, пожелала молодым счастливой семейной жизни.

Раскрыты детали свадьбы Собчак и Богомолова>>